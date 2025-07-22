SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1037 Esas

Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/06/2025 tarihli yazıları ile; muris Melisa Şimşek'in terekesine temsilci atanması talep etmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen 25339951052 TC kimlik no'lu mirasçı Ayşegül Şimşek'e ve 25357950488 TC kimlik nolu mirasçı Uğur Şimşek'e dava dilekçesi ve 23/10/2025 tarihli duruşma günü tebliğ edilmesine karar verilmiş olup iş bu ilan duruşma günü ve dava dilekçesi tebliği niteliğindedir.

Mahkememizce MERNİS adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/10/2025 günü saat: 09:40'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

23/10/2025 09:40

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