T.C.

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

02.07.2026

Sayı :2024/575 Esas

- İLAN-

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. Tarafından davalı Selçuk Bulut ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/575 Esas, 2025/199 karar sayılı ilamında, dava konusu Sivas Ulaş ilçesi, Eskikarahisar köyü, 136 ada 51 parsel, 134 ada 31 parsel sayılı taşınmazların bilirkişi raporunda gösterilen taşınmaz üzerinde irtifak kamulaştırma bedelinin TEİAŞ adına tesisine ve tapuya tesciline karar verilmiş, iş bu karar 23/09/2025 tarihinde davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olmakla gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin Nazım ve Şükriye'den olma, 13/01/1967 doğumlu, 41089426374 TC kimlik numaralı davalı Selçuk Bulut un yurt dışı adresinde tebliğ edilememesi nedeni ile gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/07/2026

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