SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/20-21-22 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek, açılacak davalarda husumet Sivas İl Özel İdaresi'ne yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davanın duruşması 07/05/2025 günü saat 10.05'e Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 5. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/03/2025

1-2025/20 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Merkez, Hasbey Köyü, 115 ada, 74 parsel sayılı taşınmazın 109,48 m² lik kısmı- Davalılar:Kebehan Şimşek, Rahmi Şimşek, Fahri Şimşek, Nurettin Şimşek

2-2025/21 Esas-Tapu Kaydı : Sivas, Merkez, Hasbey Köyü, 115 ada, 75 parsel sayılı taşınmazın 309,37 m² lik kısmı-Davalılar : Bilal Kaya, Zöhre Kaya, Cevdet Kaya, Zehra Camsı, Fadime Taştan, Nazire Bozkurt, Hülya Kaya Özel, Ahmet Şimşek

3-2025/22 Esas-Tapu Kaydı : Sivas, Merkez, Hasbey köyü, 115 ada, 150 parsel sayılı taşınmazın 1.249,33 m²lik kısmı -Davalılar : Duriye Sülün, Nurettin Sülün, Şükrüye Polat, Hakize Sülün, Selahattin Sülün, Aysel Kaymaz, Yasemin Yurdakul, Mehmet Sülün, Perihan Sülün, Murat Sülün, Uğur sülün, Ebru Özcan, Erhan Sülün, Selahattin Arıkan, Hakan Arıkan, Mesut Arıkan, Perihan Çiftci, Serkan Arıkan, Gönül Sülün, Ndmete Koç, Derya Karakaş, Deniz Karakaş, Tuncay Sülün, Dürüye Sülün

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