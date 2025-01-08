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SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 00:00

T.C. SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N


DOSYA NO : 2024/499 Esas, 

KARAR NO : 2024/859

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/10/2024 tarihli ilamı ile hakkında "Hırsızlık" suçundan neticeten verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına, "İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali" suçundan neticeten verilen 5 ay hapis cezasına, "Mala Zarar Verme" suçundan neticeten verilen 3 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin hükümlerin 5 yıl süreyle açıklanmasının geri bırakılmasına ve katılana verilmek üzere 30.000,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilen Muhammed ve Mune oğlu, 01/01/1988 doğumlu, YUSUF AL HATIB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02152684