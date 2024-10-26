ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

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23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/14421482024/1442148
|1- İdarenin
a) Adı
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 - ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2123735273 - 2123735284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2 - İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
23 KALEM SARF
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yerleşkeleri Tıbbi Sarf Deposu teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yüklenici hastanemiz "Tıbbi Sarf Deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri eksiksiz olarak 5(BEŞ) İŞ GÜNÜ içinde ilgili depoya teslim edilecektir." Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılır.
|3 - İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
18.11.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın alma Birimi (Başhekimlik Binası 2.kat) Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimi
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02111161