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BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTLELİF HIRDAVAT VE BOYA MALZEMESİ ALIMI İŞİ
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTLELİF HIRDAVAT VE BOYA MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/1091951
1-İdarenin
a) Adı
:
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi
:
Merkez Mah. Darülaceze Cad. No ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
02127088888 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTLELİF HIRDAVAT VE BOYA MALZEMESİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplam 2 Kısım ve 116 Kalemden Oluşan Muhtelif Hırdavat ve Boya Malzemesi Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Söz konusu ürünler idarenin öngördüğü miktarlarda peyderpey teslim alınacaktır. Her halükarda tüm ürünler 31.12.2025 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
18.08.2025 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5.Kat Şişli/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02263560