Güncelleme Tarihi:
ŞİŞLİ MUTFAK VE GIDA BANKASINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEK KULLANIMLIK PLASTİK VE KAĞIT TÜREVİ MALZEME ALIMI İŞİ
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞİŞLİ MUTFAK VE GIDA BANKASINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEK KULLANIMLIK PLASTİK VE KAĞIT TÜREVİ MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/654889
1-İdarenin
a) Adı
:
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi
:
Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2127088888 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
ŞİŞLİ MUTFAK VE GIDA BANKASINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEK KULLANIMLIK PLASTİK VE KAĞIT TÜREVİ MALZEME ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplam 55 Kalemden Oluşan Tek Kullanımlık Plastik Ve Kağıt Türevi Malzeme Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Şişli Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sipariş verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde teslimata başlanacak ve idare yetkilisinin talep ettiği adetler doğrultusunda sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2025 tarihine kadar malın tamamı teslim edilecektir. Teslimat öncesinde idareye 3 gün önceden bilgi verilerek İdarenin onayı alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
30.05.2025 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5.Kat Şişli/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02217492