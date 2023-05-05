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ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 00:00

İ L A NESAS NO : 2022/267DAVACI : ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIDAVALI : YASEMİN ALTÜRK (T.C:17573915266)

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas sayılı dosyasında davalının tebligata yarar adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.
-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı, Mahkememizce "Açılan davanın KABULÜ ile, Şırnak İli, Uludere İlçesi, Bağlıca Mah/Köyü, cilt no:5, hane no:18, BSN:44'de nüfusa kayıtlı, Seyyit ve Vesile kızı, 25/02/1985 Uludere doğumlu, 17573915266 TC kimlik nolu Yasemin ALTÜRK'ün (Yasemin SAMI'nın) nüfus kaydına, Şırnak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün usulsüz tesciline dayalı, 2019/4 numaralı evlenme olayının İPTALİ ile bu evlenmeye bağlı yapılan tüm hukuki işlemlerin "doğum olaylarına ilişkin tescil kayıtları,kimlik kartı başvurusuna yönelik tescil kayıtları, pasaport işlemleri ve benzeri) İPTALİ'NE," kararverilerek kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine sunulacak dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilerek ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824530

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#Basın No ILN01824530#İlangovtr