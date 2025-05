ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/924

DAVACI : HANIM ÜRÜN (T.C: 31829438378)

VEKİLİ : Av. İBRAHİM GÖK - [15366-63530-55677] UETS

DAVALI : ERHAN ÜRÜN (T.C: 48784873144)

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas sayılı dosyasında davalının tebligata yarar adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı, Mahkememizce

"1-Davanın KISMEN KABULÜ'NE Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Köyü/mah. Cilt:1, Hane 11, BSN no: 104'da nüfusa kayıtlı, Sefer ve Asya'dan olma, 08.09.1983 Şırnak doğumlu, 31829438378TC kimlik numaralı davacı Hanım ÜRÜN ile Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Köyü/mah. Cilt:1, Hane 11, BSN no: 75'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Rahime'den olma, 09.01.1984 Yumurtalık doğumlu, 48784873144 TC kimlik numaralı davalı Erhan ÜRÜN'ün T.M.K 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları, 04.07.2007 doğumlu Muhammet Burak ÜRÜN, 04.09.2012 doğumlu Nursima ÜRÜN ve 15.09.2015 doğumlu Esma Nur ÜRÜN'ün velayetlerinin davacı anne Hanım ÜRÜN'e verilmesine,

3- Her ayın iki ve dördüncü haftası Cumartesi günleri saat 09:00’dan Pazar günüsaat 16:00’ya kadar, dini bayramların ikinci günü saat 09:00’dan, üçüncü günü saat 16:00’ya kadar, davalı baba ile müşterek çocuklar arasında şahsi münasebet TESİSİNE,

4- Dava tarihinden geçerli olmak ve karar kesinleşinceye kadar devam etmek üzere davacı için aylık 5.000,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, takdir edilen bu nafakanın hükmün kesinleşme tarihinden itibaren aynı miktar üzerinden yoksulluk nafakası olarak DEVAMINA, daha önce takdir edilen ve aynı döneme denk gelen tedbir nafakalarının tahsilinde tekerrüre sebebiyet verilmemesi husususun infaz aşamasında nazara alınmasına,

5- Davacının iştirak nafakası talebinin kısmen kabulü ile, dava tarihinden geçerli olmak ve karar kesinleşinceye etmek üzere müşterek çocuklar Muhammet Burak ÜRÜN, Nursima ÜRÜN ve Esma Nur ÜRÜN için ayrı ayrı 2.500,00 TL olmak üzere toplam 7.500,00 TL tedbir nafakasının davalı babadan alınarak, davacı anneye VERİLMESİNE, takdir edilen bu nafakanın hükmün kesinleşme tarihinden itibaren aynı miktar üzerinden iştirak nafakası olarak devamına, daha önce takdir edilen ve aynı döneme denk gelen tedbir nafakalarının tahsilinde tekerrüre sebebiyet verilmemesi husususun infaz aşamasında nazara alınmasına,

6- Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile T.M.K.174/1 maddesi gereğince 50.000,00.TL maddi tazminatın hükmün kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

7- Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile T.M.K.174/2 maddesi gereğince 50.000,00.TL maddi tazminatın hükmün kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE," karar verilerek kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine sunulacak dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilerek ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2025

