SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, KORUCUK Mahalle/Köy, DENİZLER Mevkii, 118 Ada, 83 Parsel, Tapuda tarla nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde herhangi bir bitki ekili değildir. topografik olarak hafif eğimlidir. Parsel üzerinde dikili ürün ile yapı ve yapısal tesis bulunmamaktadır.

Adresi : Sinop İli Merkez İlçesi Korucuk Mahallesi Sinop Merkez / SİNOP

Yüzölçümü : 5.976,04 m2

İmar Durumu :Taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına tabidir.

Kıymeti : 29.875.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Kadastro Kanununun 41. Maddesine göre düzeltme kaydı vardır", "3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir"

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

NOT: Yurtdışında ikamet eden Hissedar Onur TÜTÜNCÜ'ye (TC:314******20) ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02516293