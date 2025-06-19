Ä°LAN

SÄ°NOP BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI'NDAN

MADDE 1- Ä°HALENÄ°N KONUSU:

Ä°limiz Merkez Gelincik, Zeytinlik ve MeydankapÄ± Mahallesinde bulunan mÃ¼lkiyeti Belediyemize ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45.maddesi gereÄŸi AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile satÄ±lacaktÄ±r.

MADDE 2-Â TAÅžINMAZLARIN TAPU KAYDI VE Ä°MAR DURUMU :

1- Sinop Ä°li Merkez Ä°lÃ§esi Gelincik Mah.617 Ada 8 Nolu Â Parsel sayÄ±lÄ± ana taÅŸÄ±nmaz niteliÄŸi arsa olan 117,92 mÂ² ,yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ taÅŸÄ±nmaz BitiÅŸik Nizam 3 Kat konut alanÄ±na tahsislidir.

2- Sinop Ä°li Merkez Ä°lÃ§esi Zeytinlik Mah. 426 Ada 1 Nolu Parsel sayÄ±lÄ± ana taÅŸÄ±nmaz niteliÄŸi tarla olan 490,17 mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼, ayrÄ±k nizam 2 Kat konut alanÄ± Taks:0,25 Kaks:0,50

3- Sinop Ä°li Merkez Ä°lÃ§esi MeydankapÄ± Mah. 143 Ada, 3 Nolu Parsel sayÄ±lÄ± ana taÅŸÄ±nmaz niteliÄŸi arsa olan 105,05 mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ taÅŸÄ±nmaz. Ticaret+Turizm 4 Kata tahsislidir.

MADDE 3-Â MUHAMMEN BEDEL VE GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT:

ADA-PARSEL MEVKÄ°Ä° MUAMMENÂ BEDELÂ GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT (%3) 617 Ada-8 Nolu Parsel Gelincik Mah. 5.306.400,00 TLÂ 159.192,00 TL 426 Ada-1 Nolu Parsel Zeytinlik Mah. 6.869.940,00 TL 206.098,20 TL 143 Ada-3 Nolu Parsel MeydankapÄ± Mah. 4.853.310,00 TL 145.599,30 TL

MADDEÂ 4 - Ä°HALE YER VE ZAMANI:

Ä°hale 02.07.2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, saat 15.00â€™de 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45.maddesi gereÄŸi AÃ§Ä±k ArtÄ±rma Teklif UsulÃ¼ ile Sinop Belediyesi EncÃ¼men Salonunda, Belediye EncÃ¼menince yapÄ±lacaktÄ±r.

MADDE 5- ÅžARTNAMENÄ°N TEMÄ°NÄ°:

Åžartname ve ekleri Sinop Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihale servisinde bedelsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Åžartname bedeli 2000,00.-TL olup Sinop Belediyesi Veznelerine veya Sinop VakÄ±fbank (Sinop Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TR 630001500158007300220263) hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Åžartname ve ekleri Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Servisine 02.07.2025 Tarih Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Saat:14:30â€™a kadar satÄ±n alÄ±nabilir.

MADDE 6- GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT: GeÃ§ici teminat Muammen bedelin Â % 3â€™Ã¼dÃ¼r.

MADDE 7 -Ã–DEME ÅžARTI: Teklif EttiÄŸi Bedel :2886 Devlet Ä°hale Kanunu; Â SÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmasÄ±nda mÃ¼teahhit veya mÃ¼ÅŸterinin gÃ¶rev ve sorumluluÄŸu: Madde 57 â€“ SÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmasÄ± gerekli olan hallerde mÃ¼teahhit veya mÃ¼ÅŸteri 31 inci maddeye gÃ¶re onaylanan ihale kararÄ±nÄ±n veya Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vizesi gereken hallerde bu vizenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bildirilmesini izleyen gÃ¼nden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§inde geÃ§ici teminatÄ± kesin teminata Ã§evirerek noterlikÃ§e tescil edilmiÅŸ sÃ¶zleÅŸmeyi, idareye vermek zorundadÄ±r. SatÄ±ÅŸlara iliÅŸkin ihalelerde mÃ¼ÅŸterinin aynÄ± sÃ¼re iÃ§inde ihale bedelini ve mÃ¼ÅŸteriye ait bulunan vergi, resim ve harÃ§larÄ± yatÄ±rmasÄ±, diÄŸer giderleri Ã¶demesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, protesto Ã§ekmeye ve hÃ¼kÃ¼m almaya gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihale bozulur ve varsa geÃ§ici teminat gelir kaydedilir. SÃ¶zleÅŸme Ä°mzalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n nakit olarak Ã¶denecektir.

MADDE 8 -Ä°HALEYE KATILMA ÅžARTLARI VE BELGELER: Ä°haleye katÄ±lacaklar 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 5. maddesinde yazÄ±lÄ± ÅŸartlara sahip olmalÄ±dÄ±r.

Ä°STEKLÄ° GERÃ‡EK KÄ°ÅžÄ° Ä°SE:

AslÄ± ihalede ibraz edilmek Ã¼zere nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± veya kimlik kartÄ± fotokopisini,

Sinop Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Servisinden ve Su Ä°ÅŸlerinden alÄ±nacak borcu yoktur yazÄ±sÄ±nÄ±,

Ä°ÅŸ veya kanuni ikametgah adresi gÃ¶sterir belgeyi,

Tebligat adresini gÃ¶steren belgeyi (iÅŸ ve ikametgah adresi farklÄ± ise),

Muhammen bedelin % 3â€™Ã¼ oranÄ±nda geÃ§ici teminat ve ÅŸartname bedelinin yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na Â dair makbuzu,

Ä°STEKLÄ° TÃœZEL KÄ°ÅžÄ° Ä°SE:

TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsilen katÄ±lanlarÄ±n aslÄ± ihalede ibraz edilmek Ã¼zere kimlik kartÄ± fotokopisini,

TÃ¼zel KiÅŸiliÄŸin kanuni ikametgah adresi ve tebligat adresini,

TÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye girecek kiÅŸilerin noter onaylÄ± vekaletname ve imza sirkÃ¼lerini,

Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ±ndan veya Esnaf OdasÄ±ndan ihalenin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸÂ sicil kayÄ±t belgesini,

TÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na Sinop Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Servisi ve Su Ä°ÅŸlerinden alÄ±nacak borcu yoktur belgesi

Muhammen bedelin % 3â€™Ã¼ oranÄ±nda geÃ§ici teminat ve ÅŸartname bedelinin yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuzu ihaleye KatÄ±lmaktan yasaklÄ± olamamak.

C-BAÅžKASI ADINA VEKALETEN Ä°HALEYE KATILMA HALÄ°NDE;

Ä°stekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli Â imza sirkÃ¼lerini, AslÄ± ihalede ibraz edilmek Ã¼zere TC Â Kimlik numaralÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdan fotokopisini, adres beyanÄ±nÄ± 02.07.2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 14:30 a kadar Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Servisine Vermeleri zorunludur.

Ä°lanen duyurulur.

Metin GÃœRBÃœZ

Belediye BaÅŸkanÄ±

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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02244549

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