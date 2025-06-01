SİNOP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİNOP 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/1111 Esas

Duruşma Tarihi ve saati : 16/06/2025 saat: 09:30

Davacı Cevriye Yeşilusta ile davalı Nevzat Özşen ve diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; dava konusu olan Hacıoğlu Köyü Ova Mevkii 101 Ada 1 Parseldeki mal üzerindeki ortaklığın umuma açık olmak suretiyle satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği amacıyla, davalı 31679289038 T.C. Kimlik numaralı NEVZAT ÖZŞEN adına tebligat çıkartılamadığı, yapılan araştırmalar sonucunda da tebligat adresi tespit edilemediğinden, davanın adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususlarının ihtarı ile,

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dahili davalı NEVZAT ÖZŞEN 'in tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.26/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02215299