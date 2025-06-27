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SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 00:00

İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                                 : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                           : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası             : 4444762/1404 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi                  : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel                                 : Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
Ankara İli Sincan İlçesi Anayurt Mahallesinde bulunan 81 Adet Parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 10.07.2025 -11.07.2025 tarihlerinde Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.1. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

SıraMahalleAda/Parsel  Alan
   (m²)		Taşınmaz Değeri (TL)İhale Tarihiİhale
Saati
1Anayurt101/1597         883.401,8010.07.202513:30
2Anayurt101/2600         858.246,3010.07.202513:35
3Anayurt101/3610         872.550,4110.07.202513:40
4Anayurt101/5595         851.094,2510.07.202513:45
5Anayurt101/6596         852.524,6610.07.202513:50
6Anayurt101/7807     1.074.731,5310.07.202513:55
7Anayurt102/1595         821.746,1710.07.202514:00
8Anayurt102/2596         823.127,2610.07.202514:05
9Anayurt102/3600         799.056,9010.07.202514:10
10Anayurt102/4595         821.746,1710.07.202514:15
11Anayurt102/5596         823.127,2610.07.202514:20
12Anayurt102/6600         799.056,9010.07.202514:25
13Anayurt103/1743         989.498,7910.07.202514:30
14Anayurt103/2600         858.246,3010.07.202514:35
15Anayurt103/3600         887.841,0010.07.202514:40
16Anayurt103/4600         887.841,0010.07.202514:45
17Anayurt103/5600         828.651,6010.07.202514:50
18Anayurt103/6600         828.651,6010.07.202514:55
19Anayurt103/7595         851.094,2510.07.202515:00
20Anayurt103/8596         852.524,6610.07.202515:05
21Anayurt103/9600         828.651,6010.07.202515:10
22Anayurt103/10600         828.651,6010.07.202515:15
23Anayurt103/11600         887.841,0010.07.202515:20
24Anayurt104/1595         909.790,4010.07.202515:25
25Anayurt104/2600         887.841,0010.07.202515:30
26Anayurt104/4600         917.435,7010.07.202515:35
27Anayurt104/6600         887.841,0010.07.202515:40
28Anayurt104/10600         917.435,7010.07.202515:45
29Anayurt104/12600         917.435,7010.07.202515:50
30Anayurt105/1780     1.115.720,1910.07.202515:55
31Anayurt105/3600         917.435,7010.07.202516:00
32Anayurt105/4600         947.030,4010.07.202516:05
33Anayurt105/6600         947.030,4010.07.202516:10
34Anayurt105/7596         940.716,8610.07.202516:15
35Anayurt105/8596         940.716,8610.07.202516:20
36Anayurt105/9600         947.030,4010.07.202516:25
37Anayurt106/3591         961.975,7210.07.202516:30
38Anayurt107/3625         955.662,1910.07.202516:35
39Anayurt107/4634         969.423,7210.07.202516:40
40Anayurt107/5616         941.900,6510.07.202516:45
41Anayurt107/6602         920.493,8210.07.202516:50
42Anayurt107/7602         920.493,8210.07.202516:55
43Anayurt107/9615     1.031.375,3010.07.202517:00
44Anayurt107/131969     2.816.478,2710.07.202517:05
45Anayurt108/6705     1.112.760,7210.07.202517:10
46Anayurt108/7704     1.111.182,3410.07.202517:15
47Anayurt110/1727     1.147.485,1710.07.202517:20
48Anayurt110/3633         999.117,0710.07.202517:25
49Anayurt110/21741     1.169.582,5410.07.202517:30
50Anayurt111/6578         940.815,5110.07.202517:35
51Anayurt111/7571         929.421,5510.07.202517:40
52Anayurt111/9816     1.287.961,3410.07.202517:45
53Anayurt111/13579         942.443,2210.07.202517:50
54Anayurt112/13496         807.343,4210.07.202517:55
55Anayurt113/10673     1.128.643,2110.07.202518:00
56Anayurt113/11553         954.675,7010.07.202518:05
57Anayurt113/13407         682.552,4310.07.202518:10
58Anayurt116/2833     1.355.881,1810.07.202518:15
59Anayurt117/3760     1.237.058,4610.07.202518:20
60Anayurt118/3750     1.220.781,3810.07.202518:25
61Anayurt119/4672     1.093.820,1110.07.202518:30
62Anayurt122/1738     1.201.248,8710.07.202518:35
63Anayurt122/2750     1.183.788,0010.07.202518:40

 

SıraMahalleAda/ParselAlan   (m²)Taşınmaz Değeri
(TL)		İhale Tarihiİhale Saati
1Anayurt101/4600858.246,3011.07.202514:30
2Anayurt104/3600917.435,7011.07.202514:35
3Anayurt104/5600917.435,7011.07.202514:40
4Anayurt104/9600887.841,0011.07.202514:45
5Anayurt104/11600917.435,7011.07.202514:50
6Anayurt105/5600947.030,4011.07.202514:55
7Anayurt105/10600947.030,4011.07.202515:00
8Anayurt106/2596970.114,2711.07.202515:05
9Anayurt107/27811.232.717,9011.07.202515:10
10Anayurt107/85981.002.865,7311.07.202515:15
11Anayurt110/26601.041.733,4411.07.202515:20
12Anayurt110/186951.062.696,3511.07.202515:25
13Anayurt113/9449775.134,5211.07.202515:30
14Anayurt116/18181.331.465,5511.07.202515:35
15Anayurt118/47711.216.934,0611.07.202515:40
16Anayurt121/16331.030.339,4811.07.202515:45
17Anayurt121/27111.122.231,0211.07.202515:50
18Anayurt122/57411.133.033,0911.07.202515:55

3. Arsanın Evsafı: Anayurt Mahallesi Toplam 81 Adet Taşınmazın İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında TAKS:0.25, KAKS: 0.50, 2 kat müsaadeli, ayrık nizam, konut alanı kullanım kararlı taşınmazdır.
Teklifler en geç 09.07.2025 tarihinde saat 17:00 ‘ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) Teklif mektubu.
g) Yer görme belgesi.
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Teklif mektubu. 
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02249316