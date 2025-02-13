SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/362 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Gökçeler köyü

MEVKİİ : Kancaboğazı

PARSEL NO : 2881

VASFI : Bağ

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- ALİ DEMİRKAN-57583187970

2- AYŞE DEMİRKAN-57673184988 -

3- AYŞE DEMİRKAN-57640186052 -

4- EMİNE ÖZCAN-57568188480 -

5- FATMA ÇEVİK-57436192816 -

6- İBRAHİM DEMİRKAN-57628186418 -

7- MEHMET DEMİRKAN-57631186344 -

8- MUSTAFA DEMİRKAN-57658185498 -

9- NİYAZİ DEMİRKAN-57607187146 -

10- SADET ÇEVİK-57415193544 -

11- YAŞAR DEMİRKAN-57637186126 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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