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SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/362 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Gökçeler köyü
MEVKİİ : Kancaboğazı
PARSEL NO 2881
VASFI : Bağ
MALİKİN ADI VE SOYADI : 
1- ALİ DEMİRKAN-57583187970
2- AYŞE DEMİRKAN-57673184988 -
3- AYŞE DEMİRKAN-57640186052 -
4- EMİNE ÖZCAN-57568188480 -
5- FATMA ÇEVİK-57436192816 -
6- İBRAHİM DEMİRKAN-57628186418 -
7- MEHMET DEMİRKAN-57631186344 -
8- MUSTAFA DEMİRKAN-57658185498 -
9- NİYAZİ DEMİRKAN-57607187146 -
10- SADET ÇEVİK-57415193544 -
11- YAŞAR DEMİRKAN-57637186126 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02172693