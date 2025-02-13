SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/39 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü

MEVKİİ : Alanpınar

ADA NO : 131

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 433,78

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEZBAN YAĞIZ 52552355732

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/39 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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