SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/40 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ : Alanpınar mevkii
ADA NO : 131
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1733,86
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZAHİDE ÖZKAYA 53680318194
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/40 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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