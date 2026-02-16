T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/18 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Davacı İsa Coşkun tarafından Davalı Serdar Karataş aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında Davalı Serdar Karataş'ın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Mahkememizin 10/12/2024 tarih 2024/18 Esas 2024/105 Karar sayılı ilamı, ve Davacı vekili tarafından sunulan 27/05/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi, TK 28. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca 54.......06 T.C kimlik numaralı Kemal ve Ayşe kızı Davalı Serdar KARATAŞ'a iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02403202