×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 00:00

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/18 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Davacı İsa Coşkun tarafından Davalı Serdar Karataş aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında Davalı Serdar Karataş'ın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Mahkememizin 10/12/2024 tarih 2024/18 Esas 2024/105 Karar sayılı ilamı, ve Davacı vekili tarafından sunulan 27/05/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi, TK 28. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca 54.......06 T.C kimlik numaralı Kemal ve Ayşe kızı Davalı Serdar KARATAŞ'a iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02403202

 