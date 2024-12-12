SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 6 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 132,69 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- HASAN KARAKÖSE-36688883550

2- HÜSEYİN KARAKÖSE-36775880622

3- MUSTAFA KARAKÖSE-36733882088

4- NAZİFE KARAKÖSE-36679883842

5- NİHAL AKBULUT-31763047742

6- NİHAL KARAKÖSE-30755081368

7- ŞEFİKE ÜNAL-32891010172

8- UMMAHAN OK-56776215032

9- ZAHİDE KARAKÖSE-29732115448

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/351 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024

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