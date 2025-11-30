SİLOPİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİLOPİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/981 Esas

KARAR NO : 2025/178

Davacı FUAT NİŞLİ tarafından Davalı MEKHRINISO RAVSHANOVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile, Hatay İli, Antakya İlçesi, Karaali Bölüğü Mah/ Köyü, Cilt No:2*, Hane No:2*9, BSN:*'de nüfusa kayıtlı, Şükrü ve Sultan oğlu, Antakya, 15/10/1973 doğumlu, 34*******36 T.C. Kimlik Numaralı FUAT NİŞLİ ile FA*****42 Pasaport Numaralı, Mamatkul Kızı, 12/01/1992 doğumlu MEKHRINISO RAVSHANOVA 'nın TMK 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine,

3- Harçlar kanunu gereğince alınması gereken harçtan davacı tarafından daha önceden ödenen 427,60 TL düşüldükten sonra eksik kalan 187,80 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 427,60-TL Başvuru Harcı, 427,60-TL Peşin Harç, 1.572,50-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 2.427,70-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm)'ye göre hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Kararın kesinleşmesine müteakip 2 nüsha onaylı karar örneğinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

7- Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK 333. Maddesi uyarınca re'sen yatırana iadesine,

Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine, İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/06/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025

