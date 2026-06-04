SİLİVRİ SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

SİLİVRİ

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

SAYI : 2026/15 ORT.GİD.SATIŞ

HİSSEDAR : 34981741614 EMİN MANDACIOĞLU, Nevzat ve Resmiye oğlu, 10/01/1964 doğumlu.

Silivri 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/753 Esas sayılı dosyasından verilen satış kararı gereği, Silivri Satış Memurluğunun 2026/15 Ort.Gid.Satış sayılı dosyasına kayden satış işlemlerine başlanılan İstanbul ili Silivri ilçesi Fenerköy mahallesi 3278 ada 79 parselde kayıtlı "TARLA" nitelikli taşınmazın 05/05/2026 tarihinde yapılan kıymet takdiri keşfi sonucu 21/05/2026 tarihli "Bilirkişi raporu" ile taşınmazın kıymeti 1.322.515,00 TL. olarak bildirilmiş olmakla,

Yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemeyen Hissedar EMİN MANDACIOĞLU'na iş bu husus tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 02/06/2026

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