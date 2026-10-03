SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2026/1700 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1700 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, FENERKÖY Mahalle/Köy, 3417 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz Silivri, Fener Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu (Havuzlu Çeşme) Sokakta, tapunun 3417 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Muhsin Yazıcıoğlu (Havuzlu Çeşme) Sokaktan 67 dış kapı numarası alan 167,04 m2 miktarlı "Kargir iki katlı ev ve arsası" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.Taşınmaz Fener Mahallesi yerleşim alanı merkezinde bulunan Mustafa Kemal Caddesinden ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu (Havuzlu Çeşme) Sokak üzerinde ve bu sokağa yaklaşık 10,50metre cepheli konumda 67 dış kapı numarası almaktadır. Parsel üzerinde bir adet zemin kat+ çatıkatlı B.A.K. Tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, PVC pencereli, demir dış kapılı, meskun halde bulunan yaklaşık 150,00 m2 inşa alanlı, konut kullanım amaçlı yapı bulunmaktadır. Köy yerleşik alanı içerisinde kalan parselin çevresinde tek katlı, 2 ve 3 katlı konut amaçlı kullanılan binaların bulunduğu, parsel konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumdadır.

Adresi : Fener Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu (Havuzlu Çeşme) Sokakta, Tapunun 3417 Ada, 3 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Muhsin Yazıcıoğlu (Havuzlu Çeşme) Sokak No 67 Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 167,04 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Silivri İlçesi, Fener Mahallesi 3417 ada 3 parsel sayılı taşınmaz 12.05.2017 tasdik tarihli Fener Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen de Ayrık Nizam-2 kat, Taban Alanı Katsayısı (TAKS): 0.20, Kat Alanı Katsayısı (TAKS): 0.50 yapılaşma koşullarında ''Yerleşik Konut Alanında'' kalmaktar denilmiştir.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:16

02/10/2026(İİK m.114 ve m.126)(*)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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