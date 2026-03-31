SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/2273 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2273 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, KELTEPE ALTI Mevkii, 5950 Ada, 9 Parsel,

SATIŞA KONU TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ;

- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 06.11.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Keltepe Altı Mevkii, 5950 ada, 9 parsel sayılı 298,79m2 miktarlı "Bahçeli kargir ev" vasıflı taşınmazın tamamının E*** T*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yakut Sokakta, tapunun 5950 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Yakut Sokaktan 14 dış kapı numarası alan 298,79m2 miktarlı "Bahçeli kargir ev" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Cumhuriyet Mahallesi, Yakut Sokak üzerinde ve bu sokaktan 14 dış kapı numarası alan tapu kaydına göre tamamı 298,79m2 alana sahip parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlı B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina bulunmaktadır. Projesine göre bodrum katında sığınak, zemin katında giriş, antre, hol, salon, mutfak, banyo-WC, teras, 1.katında antre, hol, dört oda, banyo-WC mahalleri bulunmaktadır. Toplam yaklaşık 200,00m2 kapalı alan sahip olan, dış cephesi sıvalı, boyalı, PVC pencereli, demir korkuluklu olan taşınmaz dahilinde elektrik, su, doğalgaz tesisatları mevcut olup duvar ile çevrilidir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut olarak kullanılan bölgede yer almaktadır." denilmiş olup , işbu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanı ekine eklenmiştir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Keltepe Altı Mevkii 5950 Ada 9 Parsel 298,79 M2 Miktarlı Bahçeli Kargir EvSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 298,79 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2268037 sayılı imar durum belgesine göre Cumhuriyet Mahallesi, 5950 ada 9 parsel 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, ''Yapı Yüksekliği:2 Kat'', ''Emsal:0.45''. Yapı düzeni, Ayrık Nizam olup; Ön Bahçe Mesafesi:5 m. ve Yan Bahçe Mesafesi:3 m. dir. İfraz Şartları; Minimum İfraz Büyüklüğü: 500 m² yapılaşma şartlarında kısmen "Konut Alanı", kısmen ''Yol Alanı '' olarak planlanmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 8.550.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:48

24/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

