SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1533 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1533 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Halim Uluşahin Caddesinde, tapunun 5840 ada, 77 parsel numarasında kayıtlı ve Halim Uluşahin Caddesinden 139 dış kapı numarası alan 5.027,83m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Cilin Royal Sitesinde 787255/19200000 arsa paylı H-1 Blok (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Halim Uluşahin Caddesi üzerinde bulunan ve bu caddeden 139 dış kapı numarası alan, 5840 ada 78,108,77 parseller üzerine kurulu Cilin Royal Sitesi etrafı duvar ile çevreli toplam otuz yedi bağımsız bölümlü, sosyal tesisli, yüzme havuzlu, güvenlikli, otoparklıdır. Site dahilinden 139H dış kapı numarası alan H-1 Blok (1) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken zemin kat+ 1 normal katlı, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Mahallinde yapılan tespite göre daire giriş kapısının da bulunduğu zemin katta giriş, salon, WC, teras mahalli, dahili merdiven ile çıkılan 1.normal katta antre-hol, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, balkon, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Taşınmazın toplam kullanım alanı net 130,00m2, brüt 160,00m2?dir. Taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalıdır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık amaçlı kullanılan site içerisinde kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski İstanbul Yolu Mevkii 5840 Ada 77 Parsel H-1 Blok 1 Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.027,83 m2

Arsa Payı : 787255/19200000

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 9.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 04/10/2022 -46410 yevmiye tarihli Tedaş Genel Müdürlüğü

1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır .( 26743 nolu trafo merkezi yeri için Tedaş Genel

Müdürlüğü lehine 99 yıllığı 1 TL DEN 99 yıl müddetle kira sözleşmesi vardır.

Türkiye Garanti Bankası AŞ 27/03/2024-10736 yevmiye tarihli ipotek şerhi ve haciz şerhleri

bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:44

07/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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