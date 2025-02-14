SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2018/713 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/713 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1815037 sayılı imar durum belgisine göre; Büyükçavuşlu Mah. 4883 Ada 3 Parsel 31.08.1990 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol , kısmen de Konut alanında kalmakta olup , Ayrık yada İkiz Nizam 3 kat olarak yapılaşma şartları bulunmaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Seramik Sokakta, tapunun 4883 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Seramik Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 220,283 m2 miktarlı kayden "Arsa", mahallen kargir binanın tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz Silivri, Büyükçavuşlu Mahallesinde bulunan Hürriyet Caddesinden ayrılan Seramik Sokak üzerinde ve bu sokaktan 6 dış kapı numarası almaktadır. Mahallinde yapılan tespite parsel üzerinde zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı B.A.K. Tarzda, müstakil tarzda, zemin katında antre, hol, salon, mutfak, banyo-WC, iki oda, teras mahalleri, 1.normal katında antre, hol, salon, mutfak, banyo-WC, iki oda, iki balkon mahalleri bulunmaktadır. Çatı katı tamamlanmamıştır. Binanın toplam kullanım alanı yaklaşık 250,00 m2'dir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, pencereleri PVC, demir bahçe kapılı, kiremit çatılı, dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakları sabit tezgah üstü dolaplı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır.

Adresi :İstanbul İli Silivri İlçesi Büyükçavuşlu Mahallesi 4883 Ada 3 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 220,28 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 29/01/2021 385 YEVMİYE TARİHLİ Taşınmazın 1/2 HİSSESİNİN İNTİFA HAKKI AZİZ ŞEN'E AİTTİR. 29/01/2021 385

TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 83 ADET HACİZ ŞERHİ BULUNMAKTADIR .

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:25

20/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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