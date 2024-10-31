SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/285 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/285 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, GÜVERCİNTEPE Mevkii, 7123 Ada, 3 Parsel sayılı 572,20m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi satışa konu olup Fikret Tayfun Demirören adına kayıtlıdır. Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, Halaskargazi Caddesinde tapunun 7123 ada, 3 parsel numarasına kayıtlı 572,20 m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmaz , Silivri, Selimpaşa Halaskargazi Caddesine yaklaşık 29,50 metre cephesi olan parselin yola dik ortalama

derinliği 18,50metredir. Kıyı Kenar , yeşil alan ve yol alanda kalan parsel Marmara Denizi cepheli ve manzaralıdır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Düz bir topografyaya sahiptir.

İMAR DURUMU :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında belirtildiği üzere ; Selimpaşa Mahallesi7123 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar 02.10.1992 tasdik tarihli Selimpaşa I. Etap Uygulama îmar Planında Kısmen "yol Alanı" kısmen "Yeşil Alan" kısmen de "Kıyı Kenar Çizgisi" içinde kalmaktadır denilmiştir

Kıymeti : 2.503.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 15:00

30/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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