SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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KARAR NO : 2022/190
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 2021/251 Esas sayılı dosyasından mahkumiyetine karar verilen sanık İsmail Balci tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu cihetle;
İlanın muhatabı : Binali ve İnci'den olma, 10/05/1976 Hanak doğumlu, Ardahan, Hanak, Dilekdere nüfusunda kayıtlı bulunan sanık İSMAİL BALCİ,
Bildirdiği son yerleşim yeri:Atatürk Mh. Ş. Ertan Yılmaztürk Sk. No:28/1 Küçükçekmece/İstanbul
Tebliğ olunacak evrakın içeriği: Mahkememizin 08/04/2022 tarih ve 2021/251 Esas 2022/190 Karar sayılı ilamı ile, Türk Ceza Kanunu'nun 292/162, CMK.251/3, TCK.53/1, 58/6 maddeleri uyarınca sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası ile belirli hakları kullanmaktan mahrum bırakılması ve cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair verilen hüküm,
Tebliğin konusu : Mahkememiz hükmü ile bu hükme karşı yasa yollarına başvuru hakkının tebliği,
Tebliğin sebebi : Sanık İsmail Balci'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış olması,
İlanı veren merci : Silivri 5.Asliye Ceza Mahkemesi.Bu bağlamda;