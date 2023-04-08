SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



KARAR NO : 2022/190

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 2021/251 Esas sayılı dosyasından mahkumiyetine karar verilen sanık İsmail Balci tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu cihetle;

İlanın muhatabı : Binali ve İnci'den olma, 10/05/1976 Hanak doğumlu, Ardahan, Hanak, Dilekdere nüfusunda kayıtlı bulunan sanık İSMAİL BALCİ,

Bildirdiği son yerleşim yeri:Atatürk Mh. Ş. Ertan Yılmaztürk Sk. No:28/1 Küçükçekmece/İstanbul

Tebliğ olunacak evrakın içeriği: Mahkememizin 08/04/2022 tarih ve 2021/251 Esas 2022/190 Karar sayılı ilamı ile, Türk Ceza Kanunu'nun 292/162, CMK.251/3, TCK.53/1, 58/6 maddeleri uyarınca sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası ile belirli hakları kullanmaktan mahrum bırakılması ve cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair verilen hüküm,

Tebliğin konusu : Mahkememiz hükmü ile bu hükme karşı yasa yollarına başvuru hakkının tebliği,

Tebliğin sebebi : Sanık İsmail Balci'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış olması,

İlanı veren merci : Silivri 5.Asliye Ceza Mahkemesi.Bu bağlamda;

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince ilanın, muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir Gazetede ve ayrıca elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.04.2023



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