SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/280 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi



ADA NO : 8282



PARSEL NO : 4



MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ŞEFİKA DALOĞLU

2- HATİCE ŞENDOĞAN

3- HAYRİYE ESİRTİ

4- HALİL ALTINOVA

5- AYNUR ZORLU

6- SEVİNÇ OKAN

7- TOLGA MURAT ÖZAKTAŞ

8- ZEYNEP FUNDA ÖZAKTAŞ

9- AYŞE FERYAL ALTAŞ

10- MUSTAFA ASIM YÖRÜK

11- EMİNE ŞİMA YÖRÜK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/280 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.



a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.



b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.



c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.



d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.



e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.



f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 19/02/2025 günü saat 09:35'ten itibaren Silivri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.



Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 20/11/2024

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