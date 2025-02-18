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SİLİVRİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SİLİVRİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 00:00

T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/1018 Esas
KARAR NO : 2024/784

Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile 107/1 maddesi gereğince 100 TL ADLİ PARA, 1 YIL 15 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Dursun ve Gülhan oğlu, 02/10/1997 doğumlu, Amasya, Şeyhsadi nüfusuna kayıtlı FURKAN COŞKUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayım Yapan tirajı 50.000' in üzerinde gazetede ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.02.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02174735