SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/252 Esas

DAVALILAR : SEVİM ERDEN Mimarsinan Mah Köstemir Cad Pehlivanoğlu İnşaat B/7 Silivri Silivri/ İSTANBUL

Davacı Denge Varlık Yönetimi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve ara karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 122,127,128

