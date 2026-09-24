SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Semizkumlar Mah.

ADA NO: 8379

PARSEL NO: 6

MALİKİN ADI VE SOYADI: ATİLLA ERCAN, DİNDAR SÜTCÜ, ELİF ZEYNEP HİSARLI, SENİYE ENGİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ADALET BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/296 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 03/12/2026 günü saat 10:05'den itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

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