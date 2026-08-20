SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/246 Esas, 2026/247 Esas, 2026/248 Esas, 2026/249 Esas, 2026/250 Esas, 2026/251 Esas, 2026/252 Esas, 2026/253 Esas, 2026/254 Esas, 2026/255 Esas, 2026/256 Esas, 2026/257 Esas, 2026/258 Esas, 2026/259 Esas, 2026/260 Esas, 2026/261 Esas, 2026/262 Esas, 2026/263 Esas, 2026/264 Esas, 2026/265 Esas, 2026/266 Esas, 2026/267 Esas, 2026/268 Esas, 2026/269 Esas, 2026/270 Esas, 2026/271 Esas, 2026/272 Esas, 2026/273 Esas, 2026/274 Esas, 2026/275 Esas, 2026/276 Esas, 2026/277 Esas, 2026/278 Esas, 2026/279 Esas, 2026/280 Esas, 2026/281 Esas, 2026/282 Esas, 2026/283 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda numaraları yazılı olan dosyalar üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 01/10/2026 günü saat 09:45'ten itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

Esas No : 2026/246

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 194 parsel (eski 2433 parsel)

Taşınmaz Maliki: SELAMİ YILDIRIM

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/247

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 195 parsel (eski 2432 parsel)

Taşınmaz Maliki: NİGAR İZGİ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/248

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 197 parsel (eski 5439 parsel)

Taşınmaz Maliki: HASİBE BİRGÜL KALKUZ, SUDENAZ KALKUZ, OSMAN KALKUZ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/249

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 199 parsel (eski 5437 parsel)

Taşınmaz Maliki: ZÜHAL GİRİCİ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/250

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 202 parsel (eski 2427 parsel)

Taşınmaz Maliki: GÜVEN ONAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/251

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 203 parsel (eski 6395 parsel)

Taşınmaz Maliki: OSMAN YILDIRIM

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/252

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 204 parsel (eski 6394 parsel)

Taşınmaz Maliki: RAMÇELİK TEL VE TEL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/253

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 205 parsel (eski 2425 parsel)

Taşınmaz Maliki: CELİL CEYLAN, CELİLE CEYLAN, CEMİL CEYLAN, LEYLA CEYLAN, NAZİK CEYLAN, ÜMRE NUR CEYLAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/254

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 218 parsel (eski 5116 parsel), 8274 ada 219 parsel (eski 3816 parsel)

Taşınmaz Maliki: SÜREYYA ANIL, CİHAN ANIL, CEM CENGİZ ANIL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/255

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 260 parsel (eski 6671 parsel)

Taşınmaz Maliki: SULTANÇİFTLİĞİ TARIM İŞLETMELERİ A.Ş.

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/256

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 263 parsel (eski 7114 parsel)

Taşınmaz Maliki: SINIRLI SORUMLU DOĞALTAŞ KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/257

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8274 ada 274 parsel (eski 4012 parsel)

Taşınmaz Maliki: ZEHRA YANARDAĞ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/258

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 32 parsel (eski 3457 parsel)

Taşınmaz Maliki: FERİT TAŞKIN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/259

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 35 parsel (eski 3460 parsel)

Taşınmaz Maliki: HÜSEYİN NAİL ŞAHİN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/260

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 60 parsel (eski 6947 parsel)

Taşınmaz Maliki: ERDAL ERDOĞAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/261

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 69 parsel (eski 3522 parsel), 8276 ada 70 parsel (eski 3523 parsel)

Taşınmaz Maliki: HÜSAMETTİN BURUCUOĞLU

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/262

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 74 parsel (eski 3527 parsel), 8279 ada 1 parsel (eski 3485 parsel)

Taşınmaz Maliki: NECMİYE ADALI, ŞÜKRAN ADALI

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/263

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 75 parsel (eski 6932 parsel)

Taşınmaz Maliki: HASAN GÜRSU

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/264

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 76 parsel (eski 6921 parsel)

Taşınmaz Maliki: MELEK YAPAN, ALİ ZİYA ORAL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/265

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 79 parsel (eski 6997 parsel)

Taşınmaz Maliki: FUAT TAŞKIN, FERİT TAŞKIN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/266

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8276 ada 80 parsel (eski 3533 parsel), 8276 ada 82 parsel (eski 3535 parsel), 8279 ada 54 parsel (eski 3478 parsel)

Taşınmaz Maliki: KARASU YURT HİZMETLERİ TURİZM OTELCİLİK TİC. A.Ş.

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/267

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 3 parsel (eski 6913 parsel)

Taşınmaz Maliki: CEMİLE KARACAOĞLU, SENİYE KOLAYYILMAZ, BİNGÖL BAŞAR

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/268

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 37 parsel (eski 6795 parsel)

Taşınmaz Maliki: DURSUN AKTAŞ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/269

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 39 parsel (eski 7047 parsel)

Taşınmaz Maliki: İSTAMBUL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/270

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 47 parsel (eski 6943 parsel)

Taşınmaz Maliki: EMİN GÖKMEN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/271

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 48 parsel (eski 6959 parsel)

Taşınmaz Maliki: DÜNDAR SAVUT

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/272

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alipaşa mahallesi

Ada Parsel : 8279 ada 52 parsel (eski 7014 parsel)

Taşınmaz Maliki: UTKU GÜRSEL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/273

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen mahallesi

Ada Parsel : 134 ada 1 parsel (eski 289 parsel)

Taşınmaz Maliki: NURSEN HÜGÜL, NECMETTİN EREN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/274

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 44 parsel (eski 97 parsel)

Taşınmaz Maliki: AHMET CAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/275

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 47 parsel (eski 925 parsel)

Taşınmaz Maliki: CANER DİLMENER

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/276

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 52 parsel (eski 118 parsel)

Taşınmaz Maliki: HAVVA GÜNER TANIŞ, ZAFER TARTAR

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/277

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 67 parsel (eski 125 parsel)

Taşınmaz Maliki: FERUDUN METİN, MÜNEVVER BAŞARGAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/278

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 71 parsel (eski 128 parsel)

Taşınmaz Maliki: MURAT ŞEN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/279

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 72 parsel (eski 212 parsel)

Taşınmaz Maliki: MESUT KESER, FİGEN KESER

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/280

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 80 parsel (eski 868 parsel)

Taşınmaz Maliki: AYHAN ULUCAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/281

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4398 ada 92 parsel (eski 116 parsel)

Taşınmaz Maliki: HALİDE ÇINAKLI

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/282

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4399 ada 25 parsel (eski 139 parsel)

Taşınmaz Maliki: CAFER TAYYAR SARIOĞLU

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

Esas No : 2026/283

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yolçatı mahallesi

Ada Parsel : 4399 ada 26 parsel (eski 858 parsel)

Taşınmaz Maliki: SAFA CUMHUR GENÇALİOĞLU, MERVE ÇÖMEZ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ

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