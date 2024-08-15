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SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

    

T.C.
SİLİVRİ
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2023/217-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 2023/217 esas, 2024/32 karar numarası yazılı 16/01/2024 tarihli ilamı ile , sanık ALİLEYLA hakkında TCK'nun 158/1-f, son , 62/1,52/2-3,52/4maddeleri gereğince, 4 yıl 2 ay hapis, 10,000,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilenhüküm Murat ve Vecihe 'den olma, 23/09/2002 doğumlu, ALİ LEYLA tüm aramalara rağmen bulunamamış , mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28,29,30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın Mahkememize bir dilekçe ile zabıtkatibine beyanda bulunup tutanağı geçirilmek suretiyle İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İSTİNAF YOLU açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 13/08/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02076688

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#ILN02076688#İlangovtr