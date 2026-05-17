SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/81 Esas

KARAR NO : 2020/264

Davacılar tarafından davalı Fatma Üzüm, Mehmet Mete Ürülü, Yeter Mitil aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Yeter Mitil'e ulaşılamadığından davamahkememizce verilen 22/12/2020 tarihli kararın Yeter Mitil'e ilanen tebliğine karar verilmiş ve mahkememizin 22/12/2020 tarihli;

"HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile, davalıların murisleri Mustafa Durmaz, Havvaana Avcı ve Hasan Kahraman adına kayıtlı Mersin İli, Silifke İlçesi, Boyuninceli Mahallesi Akkum Mevkii 109 parsel sayılı 380,00 m² kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazın tapu kaydındaki malikleri adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, Karaman Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/118 Esas, 1992/101 Karar sayılı ve 06/02/1992 tarihli veraset ilamındaki payları oranında davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair, davacı vekili ile davalıların yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " şeklindeki hükmü tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026

