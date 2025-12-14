SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/256 Esas

KARAR NO : 2025/382

Davacı HÜSEYİN DAŞ tarafından davalı AYŞE EMİR ALİ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ayşe Emir Ali'ye çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamış olup, davalıya dava dilekçesinin de ilanen tebliğedildiği anlaşılmakla, Mahkememizce verilen 23.10.2025 tarihli kararın ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin davalı Ayşe Emir Ali'ye ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "HÜKÜM :

1-Davacının davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDİNE,

Dair, davacı vekili ile davalı asil ve davalılar vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02360772