SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/99 Esas

KARAR NO : 2025/54

DAVALI : Erhan ÖĞREDİK

Davacı Ramazan Çerçi tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Erhan Öğredik'e çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamış olup, Mahkememizce verilen 13.02.2025 tarihli kararın davalı Erhan Öğredik'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 13.02.2025 tarih 2021/99 Esas, 2025/54 Karar sayılı " Davanın KABULÜ ile, dava konusu Mersin İli, Silifke İlçesi, Mara Mahallesi 756 parsel sayılı taşınmazın, Mersin İli, Silifke İlçesi, Mara Mahallesi 799 parsel sayılı taşınmazın ve Mersin İli, Silifke İlçesi, Kocaoluk Mahallesi 118 ada 36 parsel (eski 361 parsel) sayılı taşınmazın davalılar adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile, Silifke 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/355 Esas, 2020/90 Karar sayılı dosyasından 02/03/2021 tarihinde tavzih kararı ile düzeltilen mirasçılık belgesindeki payları oranında mirasçılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, " şeklindeki ilamı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2025

