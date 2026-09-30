SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

2. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 768 parsel sayılı, 9.000 m² yüzölçümlü, tapuda "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Silifke İlçe merkezine yaklaşık kuş uçuşu 6.5 km. mesafededir.Taşınmaz üzerinde zirai muhdesat olmayıp demir konstrüksiyonlu plastik örtülü sera bulunmaktadır.

İmar Durum : Dosyasındadır.

Kıymeti : 18.554.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:32

25/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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