SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/232 Esas
KARAR NO : 2024/22
DAVALI: SEYDEM YEŞİLADA (Ali ve Hamiyet kızı. 1986 doğumlu)
Mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespitidavasının yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı kararı ile "
DAVACININ DAVASININ KISMEN KABULÜNE,
1-Davaya konu Mersin İli, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 127 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan;
30-35 yaşlarındaki 128 adet limon ağacının,
30-35 yaşlarındaki 5 adet portakal ağacının,
30-35 yaşlarındaki 1 adet mandalina ağacının,
18-20 yaşlarındaki 1 adet avokado ağacının, 1 adet sondaj kuyusunun davacılara ait olduğunun TESPİTİNE, davacının fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE, , karar verilmiş olup iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararın İstinaf edileceğine dair verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025
#ilangovtr Basın no ILN02304474