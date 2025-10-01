×
SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:00

İLAN

SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/232 Esas

KARAR NO : 2024/22

DAVALI: SEYDEM YEŞİLADA (Ali ve Hamiyet kızı. 1986 doğumlu)

Mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespitidavasının yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı kararı ile "

DAVACININ DAVASININ KISMEN KABULÜNE,

1-Davaya konu Mersin İli, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 127 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan;
30-35 yaşlarındaki 128 adet limon ağacının,
30-35 yaşlarındaki 5 adet portakal ağacının,
30-35 yaşlarındaki 1 adet mandalina ağacının,
18-20 yaşlarındaki 1 adet avokado ağacının, 1 adet sondaj kuyusunun davacılara ait olduğunun TESPİTİNE, davacının fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE, karar verilmiş olup iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararın İstinaf edileceğine dair verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025

 

