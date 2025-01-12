SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/47

KARAR NO: 2024/360

DAVALI: AHMET DAĞ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonucunda; Davanın KABULÜ ile; Mersin ili, Silifke ilçesi, Olukbaşı Mahallesi 536 parsel F1 blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Muris Mehmet Dağ adına kayıtlı tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE dair yokluğunuzda karar verilmiş olup iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararın İstinaf edileceğine dair verilen karar ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 06/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02153953