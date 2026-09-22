SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/349 Esas

"Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava dilekçesinde özetle; Mersin ili, Silifke ilçesi, Esenbel Mahallesi, 458, 455, 171 ada 1 parsel, 171 ada 2 parsel, 174 ada 4 parsel, 188 ada 1 parsel sayılı taşınmazların davacılar ve davalılar adına kayıtlı taşınmazların niteliği ve hissedar sayısı nedenleriyle taşınmazların taksiminin mümkün olmadığını, bugüne kadar da taraflar arasında harici taksim yapılamadığını bildirerek taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini dava etmiştir.

H Ü K Ü M :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Mersin ili Silifke ilçesi Esenbel Mahallesi; 455, 458, 171 ada 1 parsel, 171 ada 2 parsel, 174 ada 4 parsel, 188 ada 1 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından, ortaklığın takyidatlarıyla birlikte umum arasında açık arttırma yoluyla satılarak giderilmesine,.. (02.12.2021)"şeklinde karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02553407