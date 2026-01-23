Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kocapınar Mahallesi 191 ada 3 Parsel sayılı 11.000,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Susuz Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1100metre, Taşucu Mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 3200 metre, Mersin Antalya Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 2000metre, Silifke İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 10 km,Akdenize kuş uçuşu yaklaşık 2000 metre mesafedeir.Taşınmazın toprak yapısıAkdeniz bölgesine özgü kırmızı terra rossa toprak olup, eğimi %4-6arasında değişmektedir. Taşınmazda herhangi bir tarımsal üretim bulunmamakta ara ara makilik çalılarla kaplıdır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik AlanSınırı' dışında yer aldığı, 1/100000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine tabi olduğubelirtilmiştir.

Kıymeti : 8.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Kocapınar Mahallesi 191 ada 4 Parsel sayılı 2.302,29 m2 yüzölçümlü, tapuda " susuz tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Taşucu Mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 3200 metre, Mersin Antalya Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 2000metre, Silifke İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 10 km,Akdenize kuş uçuşu yaklaşık 2000 metre mesafedeir.Taşınmazın toprak yapısıAkdeniz bölgesine özgü kırmızı terra rossa toprak olup, eğimi %4-6arasında değişmektedir. Taşınmaz kuru tarım arazisi özelliğinde olupmezarlığa cephelidir.Taşınmaz içerisinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik AlanSınırı' içindedışında yer aldığı, 1/100000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine tabi olduğubelirtilmiştir.

Kıymeti : 1.151.145,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:17

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

