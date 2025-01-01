Örnek No:55*

T.C. SİLİFKE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin ili, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 528 parsel sayılı 16.970,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer almakta olduğu, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı, Hassas C Zonu, Tarım Alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.576,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kütüğü kaydı beyanlar hanesinde 1-'"Tamamı-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" 2- "Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi Vardır." Beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 527 Parsel sayılı 2.805,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer almakta olduğu, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı, Hassas C Zonu, Tarım Alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.103.750,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kütüğü kaydı beyanlar hanesinde "Tamamı-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" "Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi Vardır." Beyanı vardır.

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 12:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 392 Parsel Sayılı 16.500,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " tarla" vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer almakta olduğu, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı, Hassas A Zonu, Bataklık Alan, Deniz Kaplumbağaları 2. Koruma Alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.775.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kütüğü kaydı beyanlar hanesinde '8119.33 m² lik kısmı Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalmaktadır. "Tamamı-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" Beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 348 Parsel sayılı 8.000,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda "Tarla " vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer almakta olduğu, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı, Hassas C Zonu, Tarım Alanı, Deniz Kaplumbağaları Tampon Bölge Alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kütüğü kaydı beyanlar hanesinde "Tamamı-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" "Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi Vardır." Beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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