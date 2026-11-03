ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 56 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, Fener Caddesi No:54 adresinde bulunan ve üzerinde 2 katlı yığma yapı bulunan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Balibey Mahallesinde olup, konut amaçlı evlerin ve villaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı mevctutur. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Şile Kaymakamlığına 950 metre, Şile Belediyesine 440 metre, Şile Devlet Hastanesine 4.045 metre kuş uçuşu uzaklığındadır. Kıymet Takdirine konu olan Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 56 ada, 4parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde 2 katlı yığma ev olduğu görülmüştür. Parsel içinde bulunan 54 kapı numaralı binanın mevcutta zemin katının boş olup normal katının kullanıldığı ve zemin katı kısmen bakımsız kalmıştır. Pencereler kısmen ahşap, kısmen PVC doğramadır. Binada elektrik ve su bağlantısı mevcuttur. Binanın taban alanı 72,54 m2 olup topIam brüt inşaat alanı 145,08 m2'dir. Yapı sınıfı III-A olup, yaklaşık 55 yaşındadır. Parselin yola cephesi yaklaşık 12.00 m ve derinliği yaklaşık 28.00 m'dir. Parsel hafif eğimli arazi yapısına sahip olup geometrik olarak düzgün şekle sahip değildir. Ayrıca parsel üzerinde 3 adet erik ağacı, 1 er adet şeftali, defne, malta eriği, nar, elma, incir ve ceviz ağacı bulunmaktadır. Yukarıdaki emsallerden elde edilen bilgiler ışığında: Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 56 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın arsa metrekare birim değerinin 31.160,-TL/m² olduğuna kanaat edilmiş olup, taşınmazın zemin değeri; 276 m2 x 31.160,-TL/m² = 8.600.160,-TL olarak hesaplanmıştır. Şile Ilçesi, Balibey Mahallesi, 56 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan; 54 kapı numaralı, 145,08 m2 brüt alanlı, III-A yapı sınıfı ve yaklaşık 55 yaşında bina değeri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı 2O25 yılı yapı yaklaşık birim metrekare değeri llllA yapı sınıfı için 17.100,-TL/m2 olarak verilmiş olup, kargir bina yıpranma payı ise 41- 50 yaş yapılarda o/o50 olması hasebiyle; (145.08 m2 x 17.100,-TL/m² *%50=1.240.434,-TLolarak hesap ve takdir edilmiştir. Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan meyve ağaçlarının bedelleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü güncel ağaç bedelleri verilerinden ve piyasa verilerinden karşılaştırmalı olarak yararlanılarak, dış mekan süs bitkileri ağaç bedelleri ise Orman Bölge Müdürlüğü ve piyasada yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerden karşılaştırmalı olarak yararlanılarak, ağaçların cinsi, yaşları, büyüklükleri ve mevcut durumları/formları keşif tarihi itibariyle değer tespiti yapılarak belirlenmiş ve aşağıya çıkarılmıştır. 15-20 yaşında 3 adet birim değeri 1000TL, toplam değeri 3000TL olan erik ağacı,15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1000TL olan şeftali ağacı,15-20 yaşında 1 adet birim değeri 700TL olan defne ağacı,15-20 yaşında 3 adet birim değeri 1000TL olan erik ağacı,15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1000TL olan malta eriği ağacı,15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1000TL olan nar ağacı,15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1250TL olan elma ağacı, 15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1000TL olan incir ağacı, 15-20 yaşında 1 adet birim değeri 1500TL olan ceviz ağacı bulunmaktadır. 8.600.160,00 TL arsa değeri + 1.240.434,00 TL yapı değeri + 10.450,00 TL ağaç değeri = 9.851.044,00 TL olarak hesap edilmiştir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 56 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 276 m2

İmar Durumu : 26/03/2001 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Doğal Kentsel Sit ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen M1 rumuzlu alanda (M1 planda belirlenmiş mevcut yapı şartları ve kullanışları doğrultusunda uygulamaları devam edecek ada ve parselleri ifade eder) kalmakta olup, taşınmazın ifrazı yapılamaz.

Kıymeti : 13.277.534,47 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:05

30/10/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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