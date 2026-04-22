ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi, 2550 ada, 2 parselin plan örneğinde; Kuzeyi: Kadastral yol ile Doğusu: 3 no parsel ile Güneyi: Mezarlık alanı, Batısı: Mezarlık alanı ile çevrilidir. 1129 parsel ile Doğusu: Devlet Ormanı ile Güneyi: 1127 parsel ile Batısı: Dere ile çevrili olup parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Tapuda Tarla vasıflı bulunan taşınmaz toprak yapısı itibarı ile kumlu-killi-tınlı, yarı geçirgen tarla vasfına uygun özelliklerdedir. Az eğimlidir. Güneyden kuzeye yaklaşık %1-3 eğimli konumu vardır. Üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve tesis ile ekili dikili ekonomik değerde ağaç bulunmamaktadır. Doğal olarak yetişmiş, uzun/kısa boylu otçul bitkiler ile çalı formunda yabani bitkiler görülmüştür. Taşınmazın vasıf incelemesinde; Parsel halen kadastral parsel vasfında, plan sahasında kaldığı, İmar planına göre imar uygulamasına göre Kamu terkleri yapılmamış durumdadır. Yargıtay İçtihatlarında tanımlandığı gibi: 17.04.1998 tarih,1996/3 Esas,1998/1 Kararına uygun olarak uygulama imar planları bulunan kıymet takdiri yapılan: 2 nolu parselin vasfı:Arsa olarak değerlendirilmiştir. Bulunduğu yerde, yol bağlantısı, alt yapı hizmeti, elektrik, içme suyu doğalgaz, kanalizasyon, Belediye çevre temizlik hizmetlerden yararlanmaktadır. Parsel Şile şehir merkezinden 16km. batısında, Alacalı Mahallesinin yerleşik alanı dışında ve batı yönündedir. Uzaktan deniz görür konumdadır. 358,14 m² * 12.950TL/m² =4.637.913,00TL hesap edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi, 2550 Ada 2 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 358.314 m2

İmar Durumu : Şile İlçesi,Alacalı Mahallesi, 2550 ada,2 parsel : 12/01/2018 tastik tarihli, 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi U.İ.P. da: E=0.20 emsalde, 2 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır ?.ifraz yapılması durumunda min.parsel alanı: 500 m². dir

Kıymeti : 4.637.913,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:20

11/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

