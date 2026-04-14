ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şile merkezden doğu yönde yaklaşık 25 km mesafededir. 9 nolu parsel Göksu Mah. yerleşik alanına yaklaşık 2.50 km mesafede kalmaktadır. 9 nolu parsel gelişme alanında, tarımsal üretim yapılan boş alanda kalmakta olup, çevresinde herhangi bir yapılaşma, alt yapı hizmeti bulunmamaktadır. Deniz görmez konumdadır. parsel, kumlu, tınlı, killi bahçe ve tarım yapmaya uygun toprak yapısındadır. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur. Yaklaşık %3/5 eğimli arazi eğimlidir. 30 nolu parselin kadastral yola cephesi vardır. Parselin bulunduğu bölgede, baraj koruma alanı ile baraj alanı bulunması sebebi ile yapılaşma ve imar izni bulunmamaktadır. Bu sebep ile bölgede arz/talep yapılaşmada olumsuz etkilenmektedir. Parsel üzerinde ekonomik değerde ağaç bulunmamaktadır. Yabani yetişmiş kısa otçul bitkiler bulunmaktadır. Tarla vasıflıdır. Göksu Baraj Gölü ile orta mesafeli koruma kuşağında kalmaktadır. Taşınmazın yapılaşma hususunda İski Havza Yönetmeliğine göre "Mutlak koruma alanlarında İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç, hangi maksatla olursa olsun hiçbir yapılaşmaya izin verilmez." denilmektedir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göksu Mahallesi, 2776 Ada 9 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 114,46 m2

İmar Durumu :Tarımsal niteliği korunacak alanda ve orta mesafeli koruma alanı (1000m-2000m) rumuzunda,

Kıymeti : 183.136,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şile merkezden doğu yönde yaklaşık 25 km mesafededir. 30 nolu parsel Evren köy yoluna: 50 mt mesafede, Şile Ağva yoluna: 500 m mesafede, Evrenli yerleşim alanı içinde, etrafında iskan edilen taşınmaz ve belediye hizmetleri bulunmaktadır. Deniz görmez konumdadır. Parsel, kumlu, tınlı, killi bahçe ve tarım yapmaya uygun toprak yapısındadır. Yaklaşık %3/5 eğimli arazi eğimlidir. 30 nolu parselin kadastral yola cephesi vardır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur. Parselin bulunduğu bölgedi, baraj koruma alanı ile baraj alanı bulunması sebebi ile yapılaşma ve imar izni bulunmamaktadır. Bu sebep ile bölgede arz/talep yapılaşmada olumsuz etkilenmektedir. Ekonomik değeri olmayan basit plastik örtü kaplamalı sera bulunmaktadır. Parsel Bahçe vasıflıdır. Göksu Baraj Gölü ile orta mesafeli koruma kuşağında kalmaktadır. Taşınmazın yapılaşma hususunda İski Havza Yönetmeliğine göre "Mutlak koruma alanlarında İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç, hangi maksatla olursa olsun hiçbir yapılaşmaya izin verilmez." denilmektedir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göksu Mahallesi, 2783 Ada 30 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 283,03 m2

İmar Durumu : Baraj Göl plan rumuzunda kalmaktadır.

Kıymeti : 461.548,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:50

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

