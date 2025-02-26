ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, GÖKMASLI Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 2431 Ada, 26 Parsel, Sayılı 42,17 M2 Samanlık
Yüzölçümü : 42,17 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 01/10/2021 ve E.4416/9519 sayılı imar durumu yazılarında" İstanbul ili Şile ilçesi Gökmaslı Mahallesi, 1002 (yeni 2431 Ada-26 parsel) sayılı taşınmaz 20/07/2021 tasdik tarihli 1/5000 Şile Darlık İsaköy Kabakoz Havzası Nazım İmar Planında, baraj alanında kalmakta olup taşınmazların ifrazı mümkün değildir" denilmiştir.
Kıymeti : 372.093,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında, İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi İSKİ istimlak şerhi- 01/10/1987- 1166 yevmiye ile tapu kaydında şerh mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, GÖKMASLI Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 2431 Ada, 24 Parsel, Ev Ve Bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır
Yüzölçümü : 420,96 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 01/10/2021 ve E.4416/9519 sayılı imar durumu yazılarında" İstanbul ili Şile ilçesi Gökmaslı Mahallesi, 1007(yeni 2431 Ada-24 parsel) sayılı taşınmaz 20/07/2021 tasdik tarihli 1/5000 Şile Darlık İsaköy Kabakoz Havzası Nazım İmar Planında, baraj alanında kalmakta olup taşınmazların ifrazı mümkün değildir" denilmiştir.
Kıymeti : 3.160.910,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında , İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) nin 01/10/1987 tarih-1166 yevmiye nosu ile istimlak şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:30
20/02/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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