ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/39 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, GÖKMASLI Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 2431 Ada, 26 Parsel, Sayılı 42,17 M2 Samanlık

Yüzölçümü : 42,17 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 01/10/2021 ve E.4416/9519 sayılı imar durumu yazılarında" İstanbul ili Şile ilçesi Gökmaslı Mahallesi, 1002 (yeni 2431 Ada-26 parsel) sayılı taşınmaz 20/07/2021 tasdik tarihli 1/5000 Şile Darlık İsaköy Kabakoz Havzası Nazım İmar Planında, baraj alanında kalmakta olup taşınmazların ifrazı mümkün değildir" denilmiştir.

Kıymeti : 372.093,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında, İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi İSKİ istimlak şerhi- 01/10/1987- 1166 yevmiye ile tapu kaydında şerh mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, GÖKMASLI Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 2431 Ada, 24 Parsel, Ev Ve Bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır

Yüzölçümü : 420,96 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 01/10/2021 ve E.4416/9519 sayılı imar durumu yazılarında" İstanbul ili Şile ilçesi Gökmaslı Mahallesi, 1007(yeni 2431 Ada-24 parsel) sayılı taşınmaz 20/07/2021 tasdik tarihli 1/5000 Şile Darlık İsaköy Kabakoz Havzası Nazım İmar Planında, baraj alanında kalmakta olup taşınmazların ifrazı mümkün değildir" denilmiştir.

Kıymeti : 3.160.910,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında , İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) nin 01/10/1987 tarih-1166 yevmiye nosu ile istimlak şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:30

20/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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