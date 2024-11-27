ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, Çayırlar yolu Mevkii, 498 Ada, 2 Parsel, sayılı3.761,70.m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 3.761,70 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 29/03/2021 tarih ve E../3092 sayılı imar durumu yazılarında; "İstanbul ili, şile ilçesi Çavuş mahallesi 498 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlar; 26/10/1992 tasdik tarihli Şile Yeniköy Deresi ve Çevresi Revizyon U.İ.P.,1/1000 ölçekli imar planında ; kısmen E_=0,25 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat, "Konut alanında" kısmen de Park alanında kalmaktadır. İfraz yapılması halinde min. Parsel Büyüklüğü 600m2 dir."Denilmiştir.

Kıymeti : 56.425.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 12:28

19/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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