ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2023/68 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, BALİBEY Mahalle/Köy, KÖMÜRAYAZMA DERESİ Mevkii, 255 Ada, 1 Parsel, 27 Nolu Bağımsız Bölüm Balibey Mahallesi,Ağlayankaya mevkii, Aknur Sitesinde bulunmaktadır. Ekli krokide gösterildiği gibi parselde batı yönde, ?Koçak Sokak? tarafına cephelidir.Taşınmaz komşu 28 nolu dubleks mesken ile ikiz yapı nizamında binadır. Bodrum kat, zemin kat ve 1. Katı olan 3 katlı binadır. Tamamı betonarme karkas 1. Sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile tadilatlı olarak inşaa edilmiştir.Hertürlü kaba ve ince inşaat işleri bitmiş iskan edilmektedir. Mimari projesinde: Bodrum katta alt salon,wc,mutfak nişi,merdiven evi,zemin katta: Giriş terası, giriş, wc, mutfak, salon salon balkonu, merdiven evi,1.katta 3 yatak odası,banyo+wc ve balkon bölümleri vardır. Salonda şömine, bahçede barbekü, mutfak dolap ve tezgah takılı,ıslak zeminler seramik,yaşam alanları ahşap parke döşeli,iç sıva,boyaları yapılmış,dış kapı takılı,iç kapıları hazır tip kapı,dış pvc ve ısı camlı doğramaları takılıdır.Dairede elektrik tesisatları çekili, armatürleri bağlanmış, pis su kanal bağlantısı yapılmış,içme suyu, ısınma doğalgaz tesisatı çekili,kombi ve petekleri takılıdır.Daire halen tefrişli ve kullanılır durumdadır.Yapım yılı itibarı ile yapı 28/29 yıllık olup,yakın tarihte,meskenin tamamı 1. Sınıf ince inşaat malzemeleri ile yenilenmiş ve tadil edilmiş durumdadır. Binaya ait bahçede 7,50 m2 müştemilat/depo bölümü vardır. Bina bürüt alanı : (Bodrum kat:40 m²,Zemin kat: 54,50 m²,1.kat: 59,50 m²) =153,90 m² Bina net alanı : 135,00m² dir.İnşaat maliyet değeri:(153,90 m²*10.000 TL*1,06*1,20*1,15 = 2.251.249,20 TL.Müştemilat toplam değeri: 7,50*15.000= 112.500,00TL.Bahçe duvar süs bitkisi ve peyzaj işleri= 50.000,00 TL.Yapı ve muhtesat toplam değeri = 2.413.749,20 TL. dir.1 nolu parsel Şile merkezinde bulunmaktadır.Parsel kuzeyden Karadeniz manzaralıdır. Bulunduğu sitede yönetim binası, olimpik yüzme havuzu, çocuk bahçesi, site içi o.p. yerleri, iç bahçe peyzaj setlendirilen ve merdiven bağlantılı iç yaya yolları vardır.Bakımlı,düzenli bir site olup yönetimi bulunmaktadır.Tüm çevre parsellerde iskan edilen müstakil ve site yerleşimi konumunda meskenler vardır.Parsel her türlü alt yapı,elektrik,içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, çevre temizlik hizmetlerinden, kentsel ve sosyal donatı alanlarından faydalanmaktadır. 1 nolu arsa toplam değeri:8.108,93m²*25.000TL/m²= 202,723,250.00TL. Bu hesaplamada site yönetim binası ile yüzme havuzu,duvar,çevre düzenlemesi,peyzaj gibi üniteler birlikte değerlendirilmiştir. 27 nolu bağımsız bölümün arsa payı miktarı: 8.108,93m² * (1/42) = 193,07m² 27 nolu bağımsız bölümün arsa payı değeri: 193,07m²*25.000 TL/m² = 4.826.750,00 TL.(İnşaat maliyet değeri: 2.413.749,20 TL+Arsa hisse değeri: 4.826.750,00 TL=7.240.499,20 TL. dir. TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR. Borçlu :A.P.H nun hissesinin değeri: 7.240.499,20 TL*(1/2)= 3.620.249,60 TL'dir.

Adresi : Balibey Mahallesi,Sanatçılar Caddesi,Koçak Sokak,Aknur Sitesi,No:29/AgŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.108,93 m2

Arsa Payı : 1/42

İmar Durumu : 27.10.2013 tastik tarihli,Şile Merkez 1.Etap Uygulama İmar Planında;E=0.45 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam 2 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır.Parsel üzerindeki yapılara ait ruhsat ve iskan ekleri ektedir.

Ekleri:

Yapı İnşaat ruhsat tarih: (1:26.04.1993 tarih ve C/Sf:5/139),(Tad.10.08.2001,Sayı:2339 (42 adet d.konut için)

Yapı kullanma izin belgesi-iskan: 14.03.2002 tarih, no:1328

Kıymeti : 3.620.249,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:46

03/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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