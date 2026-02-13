ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİLE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıda özellikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhaleler “Balibey Mahallesi Çırak Sokak No:1 Şile/İSTANBUL” adresindeki Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toptı Salonunda, aşağıda belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca“Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

1-Şartname bedeli 5.000,00 TL (Beşbin TL) olup, şartnameler Şile Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) temin edilebilir.

S.N MAHALLE ADA/ PARSEL YÜZÖLÇÜM M2 BİRİM FİYATI/M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Ahmetli 4004/2 463,16 18.827,19 8.720.000,00 261.600,00 27/02/2026 14:00 2 Ahmetli 4192/5 1.025,87 21.333,20 21.885.000,00 656.550,00 27/02/2026 14:30 3 Ahmetli 3984/33 3.088,46 5.319,80 16.430.000,00 492.900,00 27/02/2026 15:00 4 Üvezli 2380/22 1.775,76 3.950,42 7.015.000,00 210.450,00 27/02/2026 15:30

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda ihale komisyonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Şile Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersana Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyonu’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi(asıl)

4- Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü (asıl), (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

