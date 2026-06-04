ŞİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ŞİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/116 Esas

DAVACI : ATA KÜRŞAT ERDEMİR-43492068950 - Ağva Merkez Mah. Kara Ağaç Cad. No: 38 İç Kapı No: 3 Şile/ İSTANBUL

DAVALI : SANDRA ERDEMİR- - LAUENHAGER STR. 33-STANDTHAGEN-HANNOVER/ALMANYA

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 02/01/2026

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait;

Mahkememizce yurtdışı adresinize çıkarılan davetiye tebliğ edilememiş, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/06/2026 günü saat: 12:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Davaya karşı 6100 sy. HMK122,127,129md.gereğince tebliğinden itibaren 2hafta içinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK116,117md.gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK128md.gereğince bu süre içinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş,ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü hariç yokluklarında hüküm verileceği ihtar hususu ile Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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