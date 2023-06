SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 1 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır. Yine Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet depo 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 3 yıllığına Kiralanacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZ

SIRA

NO MAHALLESİ ADA/

PARSEL CİNSİ İMAR DURUMU ARSA

ALANI(m²) MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ VE SAAT 1 UÇAKALANI 15406/2 ARSA E=1.20 Yoğunluklu Yençok=11.50m. Küçük Sanayi Alanı 9.085,00m² 41.791.000,00-TL 1.253.730,00-TL 1.000,00-TL 12/07/2023

15:00

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

SIRA NO İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİH VE SAATİ 2 Kanalüstü Mahallesi 12846 ada 4 nolu parselde, Yeşilyurt Mahallesi Çok Amaçlı Belediye Hizmet Tesisi içerisinde bulunan (Yeşilyurt Mah. 70069 Sk. No:7 Zemin Kat Seyhan/ADANA) 365,00m² kullanım alanlı Deponun kullanım hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 300.000,00-TL + KDV

(1 Yıllık Peşin) 9.000,00-TL 1.000,00-TL 12/07/2023

15:15





2-İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu 1 adet arsa satış ve 1 adet depo kiralama ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

4-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5-Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

6- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

a) Teklif mektubu

b) Kanuni ikametgahı,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

ç) Nüfus Cüzdan Sureti

d) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı.(Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

e) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

f) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

g) Noter tasdikli imza sirküsü,

ğ) İhale tarihinden önceki 5 gün içerisinde alınmış adli sicil kaydı. (Sadece 2 sıra numaralı (Depo kiralama ) ihalesi için istenmektedir.)

h) İdarece Onaylanmış Şartname sureti. (İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyası içine konulacak olan şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir.)

i) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesinin ibrazı şarttır.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.





B - Tüzel kişi olması halinde;

a)Teklif mektubu

b)Yetki Belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

ç) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı. (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur,

d) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

e) İhale tarihinden önceki 5 gün içerisinde alınmış adli sicil kaydı,(Gerçek kişi, Tüzel kişilerde şirketin hakim ortağı /şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı) (Sadece 2 sıra numaralı (Depo kiralama ) ihalesi için istenmektedir.)

f) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

g) İdarece Onaylanmış Şartname sureti.( İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyası içine konulacak olan şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir.)

ğ) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, şirket tüzel kişilik hissedarı olmayanların tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (aslı),Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü ile dernek için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

h) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.



C- Ortak Girişim Olması Halinde;

a) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise, gerçek kişilerinden istenen belgeleri; tüzel kişilik ise, tüzel kişiliklerden istenen belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı sunacaktır. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir

b) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi sunulacaktır.



7-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenecek veya ihale bedelinin %50’si peşin ödenmek koşuluyla, kalan bedele birer ay aralıklarla yasal faizi hesaplanarak 3 eşit taksitle ödeme yapılması konusunda taksitli satış sözleşmesi yapılacaktır. ( Sadece 1 Sıra Numaralı (Arsa Satış) ihale için geçerlidir.)

11-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. . ( Sadece 1 Sıra Numaralı (Arsa Satış) ihalesi için geçerlidir.)

12-Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir. . ( Sadece 1 Sıra Numaralı (Arsa Satış) ihale için geçerlidir.)

13-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini şartnamede belirtilen şekli ile ödenmediği yada taksitli satış sözleşmesi imzalanmadığı takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

( Sadece 1 Sıra Numaralı (Arsa Satış) ihalesi için geçerlidir.)

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını, 12/07/2023 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İstekliler hangi ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfı düzenlenip, üzerine hangi işe ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.



İlan olunur.



